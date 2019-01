Traffico Roma del 21-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 17:20

AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

CODE A TRATTI IN CARREGGIA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN INTERNA SI RALLENTA DA VIA NOMENTA A VIA CASILINA.

CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA ANCHE SULLA TANGEZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA

ALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.

A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SI RALLENTA IN

PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA MARIO FANI IN DIREZIONE SALARIA.

PRUDENZA ANCHE IN ZONA CAMPO MARZIO PER UN INCIDENTE IN PIAZZA PASQUALE

PAOLI.

CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO

PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE

22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR

DI QUINTO VERSO VIA SALARIA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

