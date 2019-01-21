Traffico Roma del 21-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
IN PIENO PASSO CON L’ORARIO DI PUNTA AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE
RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA
CASILINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA APPIA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI
FRANCIA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
IN ZONA TOR DI QUINTO SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA CASSIA NUOVA
VICINO LARGO PASQUALE SARACENO. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE SU VIA
PORTUENSE ALTEZZA VIA CASETTA MATTEI.
TRAFFICO INTENSO IN CITTà SU VIA SALARIA, VIA DI BOCCE E VIA GREGORIO VII E
IN ZONA COLLEVERDE SU VIA RINALDO D’AQUINI IN DIREZIONE DI VIA PALOMBARESE.
CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO
PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE
22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR
DI QUINTO VERSO VIA SALARIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma