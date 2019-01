Traffico Roma del 21-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 18:20

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER

TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA.

INCIDENTE ANCHE IN INTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA

PRENESTINA.

PER TRAFFICO E INCIDENTE INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLLI.

SULLA VIA CASSIA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE

ALL’ALTEZZA DI LARGO PASQUALE SARACENO

INCIDENTE ANCHE SU VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO AL BIVIO CON VIALE TITO

LIVIO VERSO IL CENTRO

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA

DI VIA DELLA CASETTA MATTEI

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO

PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI

CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA DEL

MARE VERSO FIUMICINO.

