Traffico Roma del 21-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA.
INCIDENTE ANCHE IN INTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA
PRENESTINA.
PER TRAFFICO E INCIDENTE INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO VIA DELLE VALLLI.
SULLA VIA CASSIA NUOVA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE
ALL’ALTEZZA DI LARGO PASQUALE SARACENO
INCIDENTE ANCHE SU VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO AL BIVIO CON VIALE TITO
LIVIO VERSO IL CENTRO
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA
DI VIA DELLA CASETTA MATTEI
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO ALLA VIA DEL
MARE VERSO FIUMICINO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma