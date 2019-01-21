Traffico Roma del 21-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA SI RALLENTA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA AURELIA.
CONTINUA A ESSERE INTENSO IL TRAFFICO NELL’ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA
TUSCOLANA.
CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI.
SI VIAGGIA IN CODA SU VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA A VIA DI
GROTTA ROSSA VERSO IL RACCORDO PER UN INCIDENTE.
PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO NEL QUARTIERE NOMENTANO DOVE SI RALLENTA
VERSO PIAZZA SALERNO.
SEGNALIAMO UN TERZO INCIDENTE SU VIA NOMENTANA VICINO VIALE REGINA
MARGHERITA.
IN CITTÀ TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA TIBURTINA DA VIA DELLA LEGA
LOMBARDA ALLA TANGENZIALE EST E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
VIA DELLA MAGLIANA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma