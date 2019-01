Traffico Roma del 21-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 19:50

UN ANIMALE INVESTITO PROVA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA APPI.A

IN MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUI RESTANTI TRATTI.

ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

CODA IN DIMINUZIONE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA VERSO IL

RACCORDO ANULARE CON LA RISOLUZIONE DELL’INCIDENTE VICINO VIA DI

GROTTAROSSA.

NEL QUARTIERE DON BOSCO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAVIO

STILICONE ALTEZZA VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE.

PRUDENZA IN ZONA SERPENTARA DOVE SI RALLENTA VICINO VIA EUGENIO MONTALE IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE.

MIGLIORA IL TRAFFICO IN CITTÀ ANCHE SE CI SONO ANCORA DEI RALLENTAMENTI IN

VIA PINETA SACCHETTI GIÀ PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA

GUGLIELMO MARCONI VERSO PIAZZALE DELLA RADIO DA VIA LEOPOLDO NOBILI.

TORNANO I LAVORI NELLA GALLERIA FLEMING CHE CHIUDE QUESTA NOTTE DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO VERSO VIA SALARIA. LA CHIUSURA COMINCIA ALLE

22 PER TERMINARE ALLE 6 DI DOMANI MATTINA.

