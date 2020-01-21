Traffico Roma del 21-01-2020 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN ENTRATA IN CITTÀ CON CODE SU
TUTTE LE CONSOLARI IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA
IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA
FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E
ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO SINO ALLA
TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SALARIA E PARIOLI
CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,
OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA
D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI DECIMA E DA
SPINACETO ALL’EUR.
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANELLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma