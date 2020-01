Traffico Roma del 21-01-2020 ore 08:00

CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, IN

PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI

TOR DI QUINTO. CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI

FISCALI

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E

ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL QUADRANTE OPPOSTO – TRA LE USICTE

TRIONFALE/OTTAVIA, BOCCEA E AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO SINO ALLA

TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SALARIA E PARIOLI

CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE

E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,

OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA

D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

LUNGHE CODE IN VIA LEONE XIII DA VILLA PAMPHILI A VIA ANASTASIO II.

NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR.

CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE

