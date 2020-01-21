Traffico Roma del 21-01-2020 ore 08:00
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CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, IN
PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI
TOR DI QUINTO. CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI
FISCALI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E
ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL QUADRANTE OPPOSTO – TRA LE USICTE
TRIONFALE/OTTAVIA, BOCCEA E AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO SINO ALLA
TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SALARIA E PARIOLI
CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI
DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE
E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,
OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA
D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
LUNGHE CODE IN VIA LEONE XIII DA VILLA PAMPHILI A VIA ANASTASIO II.
NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR.
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma