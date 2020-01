Traffico Roma del 21-01-2020 ore 08:30

NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, DATA L’ORA ABBIAMO CODE SU TUTTE LE

PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA,

ARDEATINA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA.

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO

ALL’USCITA OSTIA ACILIA E ANCORA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO SINO ALLA

TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SALARIA E PARIOLI

CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE

E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,

OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA

D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

ALL’AURELIO LUNGHE CODE IN VIA LEONE XIII DA VILLA PAMPHILI A VIA ANASTASIO

II. CODE ANCHE SULL’AURELIA E IN VIA DI BOCCEA IN DIREZIONE DI PIAZZA

IRNERIO.

ALL’APPIO INCIDENTE IN PIAZZA TUSCOLO, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.

NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA

SPINACETO ALL’EUR E DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma