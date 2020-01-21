Traffico Roma del 21-01-2020 ore 09:30
Più informazioni su
STA LENTAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA
CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CIAMPINO E ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA.
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA DI VIALE PALMIRO
TOGLIATTI SINO ALLA TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA CORSO
FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO.
CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE A VIALE
CASTRENSE
E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,
OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA
D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
ALL’AURELIO LUNGHE CODE IN VIA LEONE XIII DA VILLA PAMPHILI A VIA ANASTASIO
II. CODE ANCHE SULL’AURELIA E IN VIA DI BOCCEA IN DIREZIONE DI PIAZZA
IRNERIO.
LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALL’EUR. CODE ANCHE IN
DIREZIONE DI FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’USCITA PARCO DE
MEDICI
ANCORA CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORO
ALL’EUR E DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma