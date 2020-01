Traffico Roma del 21-01-2020 ore 09:30

STA LENTAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA

CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

CIAMPINO E ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA.

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO

ALL’USCITA LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA DI VIALE PALMIRO

TOGLIATTI SINO ALLA TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA CORSO

FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO.

CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE A VIALE

CASTRENSE

E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,

OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA

D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

ALL’AURELIO LUNGHE CODE IN VIA LEONE XIII DA VILLA PAMPHILI A VIA ANASTASIO

II. CODE ANCHE SULL’AURELIA E IN VIA DI BOCCEA IN DIREZIONE DI PIAZZA

IRNERIO.

LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ALL’EUR. CODE ANCHE IN

DIREZIONE DI FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’USCITA PARCO DE

MEDICI

ANCORA CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORO

ALL’EUR E DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma