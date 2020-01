Traffico Roma del 21-01-2020 ore 10:30

SI È ORMAI NORMALIZZATO OVUNQUE IL TRAFFICO, RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE

SULLA ROMA FIUMICINO DOVE PER LAVORI IN CORSO SI SONO FORMATE LUNGHE CODE

DALL’EUR SINO ALL’USCITA PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

CONSIGLIAMO A COLORO CHE SONO DIRETTI ALL’EROPORTO LEONARDO DA VINCI DI

PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO ED EVENTUALMENTE UTILIZZARE UNA STRADA

ALTERNATIVA. SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE ANCHE VERSO L’EUR TRA

L’USICTA PARCO DE MEDICI E LO SVINCOLO MAGLIANA TRASTEVERE.

PER QUANTO RIGUARDA LL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE SOLTANTO NEL

QUADRANTE SUD DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO

ALLA TANGENZIALE.

IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER VIA NOMENTANA E L’USCITA

PARIOLI/CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE

CASTRENSE

E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,

OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA

D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma