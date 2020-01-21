Traffico Roma del 21-01-2020 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, QUALCHE PROBLEMA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO CODE TRA VIA FILIPPO
FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, LA CAUSA UN
INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ.
AL FLAMINIIO CI SONO CODE SU LUNGOTEVERE DELLE NAVI PER LE CONSEGUENZE DI
UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI VINCENZO GRAVINA.
INCIDENTE SULLA NOMENTANA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA CAPODISTRIA E
VIA NOVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI TROVIAMO NELLE VICINANZE DI VILLA
TORLONIA.
UN ALTRO INCIDENTE È REGISTRATO IN VIALE VATICANO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLÒ
V.
E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,
OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA
D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma