Traffico Roma del 21-01-2020 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU RACCORDO E CONSOLARI, QUALCHE PROBLEMA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO CODE TRA VIA FILIPPO

FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, LA CAUSA UN

INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ.

AL FLAMINIIO CI SONO CODE SU LUNGOTEVERE DELLE NAVI PER LE CONSEGUENZE DI

UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI VINCENZO GRAVINA.

INCIDENTE SULLA NOMENTANA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA CAPODISTRIA E

VIA NOVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI TROVIAMO NELLE VICINANZE DI VILLA

TORLONIA.

UN ALTRO INCIDENTE È REGISTRATO IN VIALE VATICANO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLÒ

V.

E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE,

OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA

D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

