Traffico Roma del 21-01-2020 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
APPIA E LAURENTINA
SI STANNO SVOLGENDO LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER
QUESTO MOTIVO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI
ACILIA NELLE DUE DIREZIONI
PER LAVORI POSSIBILI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA
PORTINACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
LAVORI ANCHE SULLA SALARIA DA VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE
DELL’AEROPORTO DELL’URBE, POSSIBILI DISAGI NELLE ORE DI MAGGIORE TRAFFICO.
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA
DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA
TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma