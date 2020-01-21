Traffico Roma del 21-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
PER INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA GELA ED
IN VIA LABICANA NEI PRESSI DI VIA MERULANA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LO SVINCOLO A24 E TIBURTINA
SI STANNO SVOLGENDO LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER
QUESTO MOTIVO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI
ACILIA NELLE DUE DIREZIONI
SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA
PRENESTINA. ED IL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SASA’
PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA
REDATTORE:SONIA CERQUETANI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma