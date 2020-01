Traffico Roma del 21-01-2020 ore 16:30

PER INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA GELA ED

IN VIA LABICANA NEI PRESSI DI VIA MERULANA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LO SVINCOLO A24 E TIBURTINA

SI STANNO SVOLGENDO LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER

QUESTO MOTIVO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI

ACILIA NELLE DUE DIREZIONI

SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA

STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA

EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA

PRENESTINA. ED IL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SASA’

PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA

REDATTORE:SONIA CERQUETANI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma