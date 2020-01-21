Traffico Roma del 21-01-2020 ore 17:00
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INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA CARLO
CANEVA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA DELLA BUFALOTTA NELLE DUE DIREZIONI NEI
PRESSI DEL RACCORDO ANULARE
ED ANCORA INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA INCROCIO CON VIA GELA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LURENTINA E APPIA E TRA LO SVINCOLO A24 E TIBURTINA EIN INTERNA TRA
NOMENTANA E SVINCOLO A24 E TRA TUSCOLANA E APPIA
LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER QUESTO MOTIVO IL
TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA
PRENESTINA. E DAL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SARA’
PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma