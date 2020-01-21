Traffico Roma del 21-01-2020 ore 17:30
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NON MOLTO E’ CAMBATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, SU VIA DELLA
BUFALOTTA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SNEI PRESSI DEL RACCORDO
ANULARE NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LURENTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E SVINCOLO A24 E IN INTERNA TRA
CASILINA E APPIA
LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER QUESTO MOTIVO IL
TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA
PRENESTINA. E DAL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SARA’
PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA
REDATTORE: SONIA CERQUETANI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma