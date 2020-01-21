Traffico Roma del 21-01-2020 ore 18:30
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INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI PER IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LURENTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E
SVINCOLO A24 E IN INTERNA TRA NOMETANA E SVICNOLO A24 E TRA CASILINA E
APPIA
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO A24 A
VIA DEI MONTI TIBUTINI E TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO VERSO LO
STADIO OLIMPICO
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E LAVORI ALTEZZA TANGENZIALE EST NELLE DUE
DIREZIONI
LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER QUESTO MOTIVO IL
TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA
DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA
TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma