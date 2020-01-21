Traffico Roma del 21-01-2020 ore 19:30
Più informazioni su
SULLA ROMA FIUMICINO LA A91 PER INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO A12 E IL
RACCORDO ANULARE VERSO VIA DELLA MAGLIANA
INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLA CASSIA ALTEZZA VIA GIGLIO
MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO PER UN ALBERO PERICOLANTE LA VIA APPIA
PIGNATELLI TRA VIA DELL’ALMONE E VIA AL QUANRTO MIGLIO NELLE DUE
DIREZIONI
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E
CODE ORA SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 .
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL
RACCORDO ANUALRE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO A24 A VIA DEI MONTI
TIBUTINI E TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO
SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO E LAVORI ALTEZZA TANGENZIALE EST NELLE DUE
DIREZIONI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma