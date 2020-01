Traffico Roma del 21-01-2020 ore 20:00

SULLA A24 ROMA L’AQUILA TERMAO PER INCIDENTE CODE INCIDENTE ALTEZZA

RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO

FILE MA PER TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO

FIORENTINI E IL RACCORDO ANUALRE

RIAPERTA AL TRANSITO LA VIA APPIA PIGNATELLI TRA VIA DELL’ALMONE E VIA

AL QUANRTO MIGLIO

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 .

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO

VERSO LO STADIO OLIMPICO

LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA

DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA

TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL

TRAFFICO

SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA

STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA

EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA

PRENESTINA. E DAL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SARA’

PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma