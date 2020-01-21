Traffico Roma del 21-01-2020 ore 20:00
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SULLA A24 ROMA L’AQUILA TERMAO PER INCIDENTE CODE INCIDENTE ALTEZZA
RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO
FILE MA PER TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO
FIORENTINI E IL RACCORDO ANUALRE
RIAPERTA AL TRANSITO LA VIA APPIA PIGNATELLI TRA VIA DELL’ALMONE E VIA
AL QUANRTO MIGLIO
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 .
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO
VERSO LO STADIO OLIMPICO
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA
DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA
TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO
SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA
PRENESTINA. E DAL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SARA’
PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma