Traffico Roma del 21-02-2020 ore 07:30
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GIA’ INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, SULLA
FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA DAL
RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO
ANUALRE A VIA DELLA STAZIONE AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DI TOR
CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE CODE AL MOMENTO SOLO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA
A SUD DI ROMA SULLA PONTINA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA CENTRO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE.
UN’ULTIMA NOTIZIA CI ARRIVA DIRETTAMENTE DA ANAS E RIGUARDA LA STATALE 148
PONTINA. DA OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA
DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE
SIA IN ENTRATA, SIA IN USCITA DA ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma