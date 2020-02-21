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Traffico Roma del 21-02-2020 ore 07:30

di - 21 Febbraio 2020 - 7:30

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GIA’ INTENSO IL TRAFFICO  SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ 
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE,  SULLA
FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA DAL
RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA  
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO
ANUALRE A VIA DELLA STAZIONE AURELIA 
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DI TOR
CERVARA  SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
SUL RACCORDO ANULARE CODE AL MOMENTO  SOLO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA
A SUD DI ROMA SULLA PONTINA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA CENTRO 
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE.
UN’ULTIMA NOTIZIA CI ARRIVA DIRETTAMENTE DA ANAS E RIGUARDA LA STATALE 148
PONTINA. DA OGGI  21 FEBBRAIO LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA
DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE
SIA IN ENTRATA, SIA IN USCITA DA ROMA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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