Traffico Roma del 21-02-2020 ore 08:00
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MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA WALTE PROCACCI ALTEZZA
VIA DI TORRE SPACCATA
PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DELL’ALMONE ALTEZZA VIA APPIA
INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
IN PARTICOALRE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DI TOR
CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE FILE A TREATTI DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI
SUL RACCORDO ANULARE CODE AL MOMENTO SOLO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA
SULLA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL KM
11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL
VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, GIA’ SI
SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO
PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO
SINO ALLE CAPANNELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma