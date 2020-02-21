Traffico Roma del 21-02-2020 ore 08:30
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CHIUSA AL TRANSITO PER INCIDENTE VIA WALTE PROCACCI ALTEZZA VIA DI TORRE
SPACCATA VERSO LA STAZIONE METRO ANAGNINA . E SU VIA DI TORRE SPACCATA CODE
ALL’INCROCIO CON LARGO DEI CADUTI DI EL ALEMAEIN . ANCHE QUI PER
INCIDENTE
PER ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DELL’ALMONE ALTEZZA VIA APPIA
. VEICOLO IN FIAMME SU VIA ANAGNINA ALTEZZA VIA CROPANI, PRUDENZA !
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
IN PARTICOALRE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DI TOR
CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE FILE A TREATTI DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE AL MOMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA
PER ROMA SUD E L’APPIA E SULL’ESTERNA ALTEZZA ROMA FIUMICINO
E SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL KM
11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL
VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER
QUESTO MOTTIVO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE VERSO
IL CENTRO
PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO
SINO ALLE CAPANNELLE.PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18
34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma