Traffico Roma del 21-02-2020 ore 09:30
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A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA
CODA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO
RIAPERTA AL TRANSITO VIA WALTER PROCACCI ALTEZZA VIA DI TORRE SPACCATA.
MENTRE ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU VIA DI TORRE
SPACCATA ALL’INCROCIO CON LARGO DEI CADUTI DI EL ALEMAEIN
PER ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DELL’ALMONE ALTEZZA VIA
APPIA. VEICOLO IN FIAMME INVECE SU VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA CROPANI,
PRUDENZA !
SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL
KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO
AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER
QUESTO MOTIVO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE VERSO
IL CENTRO
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA
SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E LA
BUFALOTTA E TRA L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA E SULL’ESTERNA TRA ROMA
FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA VIA APPIA
DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO ALLE CAPANNELLE. LAVORI SULLA VIA ARDEATINA
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI NELLE DUE DIREZIONI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma