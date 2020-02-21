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Traffico Roma del 21-02-2020 ore 09:30

di - 21 Febbraio 2020 - 9:30

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A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA
CODA TRA MONTEROTONDO SCALO  E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO 
RIAPERTA AL TRANSITO  VIA WALTER PROCACCI ALTEZZA VIA DI TORRE SPACCATA.
MENTRE ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE  SU VIA DI TORRE
SPACCATA ALL’INCROCIO CON LARGO DEI CADUTI DI EL ALEMAEIN
PER ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DELL’ALMONE ALTEZZA VIA
APPIA. VEICOLO IN FIAMME INVECE SU VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA CROPANI,
PRUDENZA ! 
SULLA  VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA  OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL
KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO  CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO
AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER
QUESTO MOTIVO  SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE VERSO
IL CENTRO 
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO  SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA 
IN PARTICOLARE  RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE,  SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA  
RALLENTAMENTI ANCHE  SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA 
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA 
SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DALLO SVINCOLO A24  ALLA SALARIA  
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN  CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E LA
BUFALOTTA E TRA L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA E SULL’ESTERNA TRA ROMA
FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA 
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR  PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA VIA APPIA
DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO ALLE CAPANNELLE. LAVORI SULLA VIA ARDEATINA
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI NELLE DUE DIREZIONI  
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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