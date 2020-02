Traffico Roma del 21-02-2020 ore 09:30

A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA

CODA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO

RIAPERTA AL TRANSITO VIA WALTER PROCACCI ALTEZZA VIA DI TORRE SPACCATA.

MENTRE ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU VIA DI TORRE

SPACCATA ALL’INCROCIO CON LARGO DEI CADUTI DI EL ALEMAEIN

PER ALTRO INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO SU VIA DELL’ALMONE ALTEZZA VIA

APPIA. VEICOLO IN FIAMME INVECE SU VIA ANAGNINA NEI PRESSI DI VIA CROPANI,

PRUDENZA !

SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI 21 FEBBRAIO LAVORI AL

KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO

AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER

QUESTO MOTIVO SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE VERSO

IL CENTRO

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA

IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO

DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA

CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA

STAZIONE AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA

SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.

E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E LA

BUFALOTTA E TRA L’USCITA PER ROMA SUD E L’APPIA E SULL’ESTERNA TRA ROMA

FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA

DIREZIONE EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE ANCHE SULLA VIA APPIA

DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SINO ALLE CAPANNELLE. LAVORI SULLA VIA ARDEATINA

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI NELLE DUE DIREZIONI

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma