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Traffico Roma del 21-02-2020 ore 10:30

di - 21 Febbraio 2020 - 10:30

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INCIDENTE A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA, CODE TRA MONTEROTONDO SCALO 
E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO 
INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA VAL
BREMBANA  
SULLA  VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA  OGGI LAVORI AL KM 11+000 IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO  CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI
MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER QUESTO
MOTIVO  SI SONO FORMATE CODE VERSO IL CENTRO 
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO  SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA 
IN PARTICOLARE  RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE,  SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA  
RALLENTAMENTI ANCHE  SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA 
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA FILE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST 
PER LO STESSO MOTICO, TRAFFICO E INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST 
DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA  
MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA SOLO 
RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASILINA E PRENESTINA 
LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI
NELLE DUE DIREZIONI  
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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