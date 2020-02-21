Traffico Roma del 21-02-2020 ore 10:30
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INCIDENTE A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA, CODE TRA MONTEROTONDO SCALO
E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO
INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA VAL
BREMBANA
SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI LAVORI AL KM 11+000 IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI
MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER QUESTO
MOTIVO SI SONO FORMATE CODE VERSO IL CENTRO
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA
IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA
CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA
STAZIONE AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA FILE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PER LO STESSO MOTICO, TRAFFICO E INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST
DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA
MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA SOLO
RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASILINA E PRENESTINA
LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI
NELLE DUE DIREZIONI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma