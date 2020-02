Traffico Roma del 21-02-2020 ore 10:30

INCIDENTE A NORD DI ROMA SULLA VIA SALARIA, CODE TRA MONTEROTONDO SCALO

E SETTEBAGNI VERSO IL CENTRO

INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA VAL

BREMBANA

SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DA OGGI LAVORI AL KM 11+000 IN

CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI

MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, E PER QUESTO

MOTIVO SI SONO FORMATE CODE VERSO IL CENTRO

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA

IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO

DELL’URBE, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA

CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DELLA

STAZIONE AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA FILE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA

PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PER LO STESSO MOTICO, TRAFFICO E INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST

DALLO SVINCOLO A24 ALLA SALARIA

MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA SOLO

RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASILINA E PRENESTINA

LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI

NELLE DUE DIREZIONI

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma