Traffico Roma del 21-02-2020 ore 11:30
Più informazioni su
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE RESTANO
DEI RALLENTAMENTI SULLA SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA DIREZIONE
STADIO OLIMPICO E VERSO SAN GIOVANNI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA ROMA
L’AQUILA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E
SULLA PRENESTINA ALTEZZA COLLE PRENESTINO
LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI
NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DALLE 20,00 DI QUESTA SERA
INIZIANO I LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DELLA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO, INEVIATABILI I DISAGI NELLE ORE DI TRAFFICO PIU’ INTENSO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma