Traffico Roma del 21-02-2020 ore 11:30

MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE RESTANO

DEI RALLENTAMENTI SULLA SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA DIREZIONE

STADIO OLIMPICO E VERSO SAN GIOVANNI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA ROMA

L’AQUILA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E

SULLA PRENESTINA ALTEZZA COLLE PRENESTINO

LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI

NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DALLE 20,00 DI QUESTA SERA

INIZIANO I LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DELLA

CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI

PER IL TRANSITO, INEVIATABILI I DISAGI NELLE ORE DI TRAFFICO PIU’ INTENSO

