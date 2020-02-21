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Traffico Roma del 21-02-2020 ore 12:30

di - 21 Febbraio 2020 - 12:30

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MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE RESTANO
DEI RALLENTAMENTI SULLA SULLA TANGENZIALE EST  ALTEZZA SALARIA DIREZIONE
STADIO OLIMPICO E VERSO SAN GIOVANNI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA ROMA
L’AQUILA 
ALTRI RALLENTAMENTI  SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA  E
SULLA PRENESTINA ALTEZZA COLLE PRENESTINO 
LAVORI SULLA VIA ARDEATINA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA DEI NUMISI
NELLE DUE DIREZIONI  
SULLA  VIA PONTINA L’ANAS CI COMUNICA CHE DALLE 20,00 DI  QUESTA SERA
INIZIANO I LAVORI AL KM 11+000 IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DELLA
CRISTOFORO COLOMBO. SINO AL VENTI MARZO POSSIBILI DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER IL TRANSITO, INEVIATABILI I DISAGI NELLE ORE DI TRAFFICO PIU’ INTENSO
 PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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