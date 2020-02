Traffico Roma del 21-02-2020 ore 13:30

apriamo con un incidente avvenuto all’interno della Galleria della Nuova

Circonvallazione Interna, la galleria della tang.est: il tunnel è chiuso

fra Via della Batteria Nomentana e Via Tiburtina in direzione San Giovanni,

e ci sono incolonnamenti sulla tang est a partire da via delle valli.

altro incidente al portuense su Via Oderisi da Gubbio in Prossimità di

Piazza Antonio Meucci: il traffico è rallentato a partire da via quirino

majorana.

incidente anche a san giovanni sulla Via Appia Nuova all’altezza di Via

Vasto: il traffico è congestinato da piazzale appio verso piazza re di

roma.

per traffico intenso ci sono rallentamenti su via del foro italico da corso

francia alla via salaria in direzione san giovanni, e sul gra in

carreggiata esterna tra pontina ed ardeatina.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma