Traffico Roma del 21-02-2020 ore 16:30

RISOLTO L’incidente avvenuto IN PRECEDENZA Nella Galleria della Nuova

Circonvallazione Interna, la galleria della tang.est: lA CIRCOLAZIONE è

TORNATA ALLA NORMALITà, SI REGISTRANO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLA VA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA

SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE DEI pARIOLI A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.

altro incidente CON CODE a TOR TRE TESTE SULLA VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS A CASTEL

GIUBILEO, E A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD A LA RUSTICA; MENTRE

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA ROMANINA.

Forti ritardi per le linee tram 3 e 19 per un guasto a un tram IN VIALE

Rossini direzione Trastevere/Gerani

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma