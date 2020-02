Traffico Roma del 21-02-2020 ore 17:00

SU VIA DEL FORO ITALICO code DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLA VA

SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA

DELL’USCITA pER VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL

DISSESTO DEL MANTO STRADALE via della moschea è percorribile a senso unico

da via di ponte salario a via del foro italico.

sulla Tangenziale Est, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, traffico rallentato fra

Largo Lanciani e la rampa d’ingresso per la A24.

sul tratto urbano della a24 code dalla tang.est sino a tor cervara verso il

gra; incolonnamenTi conseguenti sulla stessa tang. in direzione foro

italico a partire da largo passamonti.

all’eur incidente con più veicoli coinvolti su Via Cristoforo Colombo

Altezza Viale Asia in uscita dalla città: possibili difficoltà di

circolazione.

TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE sul VIADOTTO DELLA MAGLIANA fra Via

Laurentina e Via del Cappellaccio IN DIREZIONE FIUMICINO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E CASSIA, TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ED IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO; MENTRE IN

CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA MAGLIANA ALLA COLOMBO, E TRA LAURENTINA E

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

