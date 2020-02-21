Traffico Roma del 21-02-2020 ore 18:00
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SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO
LO STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA SINO ALLA VA SALARIA IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE VIA DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI PONTE
SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.
SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO FRA
LARGO LANCIANI E LA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANG.EST SINO A VIALE TOGLIATTI
VERSO IL GRA; INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SULLA STESSA TANG. IN DIREZIONE
FORO ITALICO A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI.
TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA
LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO.
NEL QUARTIERE STATUARIO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA
APPIA PIGNATELLI ED IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma