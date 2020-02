Traffico Roma del 21-02-2020 ore 18:00

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO

LO STADIO OLIMPICO, E DA CORSO FRANCIA SINO ALLA VA SALARIA IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE VIA DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI PONTE

SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.

SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO FRA

LARGO LANCIANI E LA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANG.EST SINO A VIALE TOGLIATTI

VERSO IL GRA; INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SULLA STESSA TANG. IN DIREZIONE

FORO ITALICO A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI.

TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA

LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO.

NEL QUARTIERE STATUARIO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA

APPIA PIGNATELLI ED IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma