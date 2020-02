Traffico Roma del 21-02-2020 ore 19:00

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO FRANCIA SINO ALLA VA SALARIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER

VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL

MANTO STRADALE VIA DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI

PONTE SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.

SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO FRA

LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24; PROPRIO SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANG.EST SINO AL GRA.

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA LAURENTINA E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO; CODE CONSEGUENTI ANCHE SULLA ROMA

FIUMICINO, VERSO L’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI.

NEL QUARTIERE STATUARIO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA IL GRA

E VIA APPIA PIGNATELLI VERSO IL CENTRO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL

MARE, DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E TRA PRENESTINA E

TIBURTINA.

CODE ANCHE IN INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA

PRENESTINA E TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’APPIA.

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO Le linee tram 5 E 9 non raggiungono Centocelle

E SONO DEVIATE VERSO PRENESTINA-TOGLIATTI. Bus sostitutivi TRA VIA

Prenestina E PIAZZA DEI Gerani

AUTORE: DANIELE GUERRISI

