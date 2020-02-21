Traffico Roma del 21-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE
DALLA TANGENZIALE VERSO IL RACCORDO ANULARE.
PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FILA DA VIA
LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO, CODE ANCHE IN
CARREGGIATA OPPOSTA, SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI
VERSO L’EUR.
ALTRO INCIDENTE SU VIA SALARIA , INCOLONNAMENTI DA V.LE SOMALIA A VILLA
SPADA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI SU VIA DEL FORO ITALICO,
TRATTO DELLA TANGENZIALE IN CODA DA V.LE DI TOR DI QUINTO VERSO SAN
GIOVANNI E SULLA TANGENZIALE DA VIA NOMENTANA VERSO L’OLIMPICO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA DEL FORO ITALICO RESTA CHIUSA L’USCITA PER
VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL
MANTO STRADALE VIA DELLA MOSCHEA CHE È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI
PONTE SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma