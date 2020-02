Traffico Roma del 21-02-2020 ore 19:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA

SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.

INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE

DALLA TANGENZIALE VERSO IL RACCORDO ANULARE.

PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FILA DA VIA

LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO, CODE ANCHE IN

CARREGGIATA OPPOSTA, SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI

VERSO L’EUR.

ALTRO INCIDENTE SU VIA SALARIA , INCOLONNAMENTI DA V.LE SOMALIA A VILLA

SPADA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI SU VIA DEL FORO ITALICO,

TRATTO DELLA TANGENZIALE IN CODA DA V.LE DI TOR DI QUINTO VERSO SAN

GIOVANNI E SULLA TANGENZIALE DA VIA NOMENTANA VERSO L’OLIMPICO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA DEL FORO ITALICO RESTA CHIUSA L’USCITA PER

VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL

MANTO STRADALE VIA DELLA MOSCHEA CHE È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI

PONTE SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.

