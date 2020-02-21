Traffico Roma del 21-02-2020 ore 20:00
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SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO FRANCIA SINO ALLA VA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI; DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER
VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEI PARIOLI: A CAUSA DEL DISSESTO DEL
MANTO STRADALE VIA DELLA MOSCHEA È PERCORRIBILE A SENSO UNICO DA VIA DI
PONTE SALARIO A VIA DEL FORO ITALICO.
SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO RALLENTATO FRA
LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24; PROPRIO SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANG.EST SINO AL GRA.
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA LAURENTINA E VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO; CODE CONSEGUENTI ANCHE SULLA ROMA
FIUMICINO, VERSO L’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI.
NEL QUARTIERE STATUARIO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA IL GRA
E VIA APPIA PIGNATELLI VERSO IL CENTRO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL
MARE, DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E TRA PRENESTINA E
TIBURTINA.
CODE ANCHE IN INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA
PRENESTINA E TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’APPIA.
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO Le linee tram 5 E 9 non raggiungono Centocelle
E SONO DEVIATE VERSO PRENESTINA-TOGLIATTI. Bus sostitutivi TRA VIA
Prenestina E PIAZZA DEI Gerani
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma