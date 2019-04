Traffico Roma del 21-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 07:20 MR

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

SCORREVOLE L’INTERO RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA VIA DEL MARE BREVI CODE PER INCIDENTTE ALTEZZA CENTRO GIANO IN

DIREZIONE DELLA CAPITALE.

RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO

PINETA SACCHETTI

A SAN PIETRO CHIUSE SINO ALLA MEZZANOTTE DI LUNEDÌ 22 APRILE, VIA DELLA

CONCILIAZIONE, COMPRESE LE LATERALI, VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI PER

FAVORIRE L’AFFLUSSO DEI FEDELI CHE PARTECIPERANNO ALLA SANTA MESSA IN

OCCASIONE DELLA PASQUA CHE SI CELEBRERÀ ALLE ORE 10.00.

LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE NELL’AREA

CIRCOSTANTE LA BASILICA.

NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI LUNEDÌ DI PASQUETTA VIA DEI FORI IMPERIALI

SARÀ ISOLA PEDONALE. DEVIATE LE LINEE BUS 907, 998 E C6 SU VIA EUGENIO DI

MATTEI.

DIVIETO DI TRANSITO NEL CENTRO STORICO PER MOPIVI DI SICUREZZA PER TUTTI I

VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI FINO ALLE 15.00 DEL 22 APRILE ANCHE SE

INFERIORI ALLE 3.5 TONNELLATE.

