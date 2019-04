Traffico Roma del 21-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 09:20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

CI SONO DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA DEL MARE; A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SI

È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DELL’ARTERIA TRA VIA DI ACILIA E VITINIA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL CENTRO GIANO. LE DEVIAZIONI SONO

POSSIBILI SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE.

ALTRO INCIDENTE SULLA PRENESTINA – CI TROVIAMO A CENTOCELLE – CON DISAGI

ALL’ALTEZZA DI VIA BRESADOLA. DEVIAZIONI DI CONSEGUENZA PER LE LINEE

TRANVIARIE 5-14-19.

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA

SACCHETTI. IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO

USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.

ANCORA NEL QUADRANTE NORD, VIA TRIONFALE È CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN

FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL

TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS

907, 998 E C6.

FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, CON LO SCOPO DI AGEVOLARE

I FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE È INTERAMENTE CHIUSA

AL TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA ANCHE LE CORSIE LATERALI:

CHIUSE INOLTRE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI.

LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE IL VATICANO.

NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI LUNEDÌ DI PASQUETTA VIA DEI FORI IMPERIALI

SARÀ ISOLA PEDONALE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma