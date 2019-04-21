Traffico Roma del 21-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 10:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SULLA A1 ROMA-FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE CHE AVEVA RESO NECESSARIA LA
CHIUSURA DEL TRATTO TRA VIA DI ACILIA E VITINA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTÀ
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA
SACCHETTI. IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
ANCORA NEL QUADRANTE NORD, VIA TRIONFALE È CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL
TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS
907, 998 E C6.
FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, CON LO SCOPO DI AGEVOLARE
I FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE È INTERAMENTE CHIUSA
AL TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA ANCHE LE CORSIE LATERALI:
CHIUSE INOLTRE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI.
LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO.
NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI LUNEDÌ DI PASQUETTA VIA DEI FORI IMPERIALI
SARÀ ISOLA PEDONALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma