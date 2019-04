Traffico Roma del 21-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 11:20 MR

TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO IN USCITA DA ROMA

CODE SULLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE ALLA BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE

DELL’AUTOSOLE.

CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA

DIRAMAZIONE PER FIRENZE PROVENENDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA

BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA.

DIFFICOLTÀ ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER CHI DEVE ACCEDERE ALL’USCITA

DELLA VIA PONTINA.

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA MARIO

FANI DOVE È ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA

SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA.

CHIUSURA DOVUTA AI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

ANCORA NEL QUADRANTE NORD, VIA TRIONFALE È CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN

FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL

TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS

907, 998 E C6.

FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, CON LO SCOPO DI AGEVOLARE

I FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE È INTERAMENTE CHIUSA

AL TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA ANCHE LE CORSIE LATERALI:

CHIUSE INOLTRE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI.

LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE IL VATICANO.

