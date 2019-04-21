Traffico Roma del 21-04-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 11:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO IN USCITA DA ROMA
CODE SULLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE ALLA BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE
DELL’AUTOSOLE.
CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA
DIRAMAZIONE PER FIRENZE PROVENENDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTÀ TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA.
DIFFICOLTÀ ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER CHI DEVE ACCEDERE ALL’USCITA
DELLA VIA PONTINA.
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA MARIO
FANI DOVE È ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA
SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA.
CHIUSURA DOVUTA AI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
ANCORA NEL QUADRANTE NORD, VIA TRIONFALE È CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL
TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS
907, 998 E C6.
FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, CON LO SCOPO DI AGEVOLARE
I FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE È INTERAMENTE CHIUSA
AL TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA ANCHE LE CORSIE LATERALI:
CHIUSE INOLTRE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI.
LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma