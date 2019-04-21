Traffico Roma del 21-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 12:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
CODE SUL RACCORDO ANULARE VERSO LE MAGGIORI ARTERIE IN USCITA DALLA
CAPITALE.
LUNGHE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA
E VIA APPIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
TRA CASTEL GIUBILEO E L’USCITA PER LA VIA CASSIA BIS
SULLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E LA BARRIERA
ROMA NORD IN DIREZIONE A1 ROMA FIRENZE
CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST ED IL BIVIO PER
L’AUTOSOLE IN DIREZIONE TERAMO
E ANCORA SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI RALLENTAMENTI TRA MONTEPORZIO E SAN
CESAREO SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA SS AURELIA A PARTIRE DALLA STAZIONE AURELIA FINO A CASTEL DI
GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SULLA STATALE CASSIA BIS CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI
SANTA CORNELIA.
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA MARIO
FANI DOVE È ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA
SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA.
CHIUSURA DOVUTA AI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma