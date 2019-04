Traffico Roma del 21-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 12:20 MR

CODE SUL RACCORDO ANULARE VERSO LE MAGGIORI ARTERIE IN USCITA DALLA

CAPITALE.

LUNGHE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA

E VIA APPIA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E

TRA CASTEL GIUBILEO E L’USCITA PER LA VIA CASSIA BIS

SULLA DIRAMAZIONE PER FIRENZE CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E LA BARRIERA

ROMA NORD IN DIREZIONE A1 ROMA FIRENZE

CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST ED IL BIVIO PER

L’AUTOSOLE IN DIREZIONE TERAMO

E ANCORA SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI RALLENTAMENTI TRA MONTEPORZIO E SAN

CESAREO SEMPRE IN USCITA DALLA CITTÀ

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA VIA CRISTOFORO

COLOMBO FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

CODE SULLA SS AURELIA A PARTIRE DALLA STAZIONE AURELIA FINO A CASTEL DI

GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

SULLA STATALE CASSIA BIS CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI

SANTA CORNELIA.

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA MARIO

FANI DOVE È ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA

SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA.

CHIUSURA DOVUTA AI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

