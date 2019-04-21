Traffico Roma del 21-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 13:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO AL MOMENTO SULLE STRADE IN USCITA DALLA
CAPITALE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA
ARDEATINA
CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE A
CAUSA DI UN INCIDENTE E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE PER
NAPOLI.
CODE NEL QUADRANTE NORD TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E L’USCITA PER LA
VIA CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA.
PARTICOLARMENTE TRAFFICATE IN USCITA DA ROMA LA VIA CASSIA BIS, E LA VIA
DEL MARE, QUI SI SEGNALA ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VITINIA, CODE A TRATTI
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA PONTINA.
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA VIA DEI LAGHI FINO A GENZANO
DI ROMA.
IN CITTÀ SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII
RICORDIAMO CHE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII È STATA ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA IN
VIA MARIO FANI PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI E DALLA VIA SALARIA.
SEMPRE IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA IL BIVIO DELLA A24 ROMA
TERAMO E VIALE CASTRENSE.
PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA TRIONFALE è CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO
NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL TRAFFICO È
DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 907, 998 E
C6.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma