Traffico Roma del 21-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 14:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
SCORREVOLE L’INTERO RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AD ECCEZZIONE DI UN RALLENTAMENTO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA ROMA
FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA.
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA
GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA QUI È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA MARIO
FANI DOVE È ISTITUITA L’USCITA OBBLIGATORIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA
SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA.
CHIUSURA DOVUTA AI LAVORI IN CORSO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
ANCORA NEL QUADRANTE NORD, VIA TRIONFALE È CHIUSA TRA L’OSPEDALE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL
TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS
907, 998 E C6.
FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, CON LO SCOPO DI AGEVOLARE
I FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE È INTERAMENTE CHIUSA
AL TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA ANCHE LE CORSIE LATERALI:
CHIUSE INOLTRE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI.
LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO.
NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI LUNEDÌ DI PASQUETTA VIA DEI FORI IMPERIALI
SARÀ ISOLA PEDONALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma