Traffico Roma del 21-04-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
ALL’ALURELIO SU PIAZZA PIO XI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN
INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ANASTASIO II
A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE DI PORTA PORTESE
ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER
VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA
PER IL RESTO IL TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA
PARTICOLARI DISAGI; ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE LA
CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.
RICORDIAMO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI; AL
MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO.
CHIUSA ANCHE VIA TRIONFALE, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA L’OSPEDALE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. IL
TRAFFICO È DEVIATO LUNGO VIA EUGENIO DI MATTEI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS
907, 998 E C6.
FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, PER AGEVOLARE I FEDELI
DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE RIMARRÀ CHIUSA AL TRAFFICO;
NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA E LE CORSIE LATERALI: CHIUSE INOLTRE
VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI. LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA
CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
INFINE NEL CENTRO STORICO RICORDIAMO IL DIVIETO DI TRANSITO PER MOTIVI DI
SICUREZZA PER TUTTI I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI FINO ALLE 15.00
DEL 22 APRILE ANCHE SE INFERIORI ALLE 3.5 TONNELLATE.
TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma