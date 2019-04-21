Traffico Roma del 21-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 16:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE DA SPINACETO AL BIVIO PER VIA DI
VALLERANO IN DIREZIONE ROMA. L’INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 14.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA ERMANNO WOLF FERRARI AL BIVIO
CON VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA INFERNETTO.
PER IL RESTO IL TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA
PARTICOLARI DISAGI; ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE LA
CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.
RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI LUNED’ 22 APRILE VIA DEI FORI IMPERIALI è
ISOLA PEDONALE. DEVIATE LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87, 118 E N2.
IN TEMA DI LAVORI: CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E
VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI; SI TRATTA DI LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
CHIUSA ANCHE VIA TRIONFALE, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA L’OSPEDALE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO;
LE LINEE DI BUS 907, 998 E C6 DEVIANO SU VIA EUGENIO DI MATTEI.
NEL CENTRO STORICO RICORDIAMO IL DIVIETO DI TRANSITO PER MOTIVI DI
SICUREZZA, FINO ALLE 15.00 DI DOMANI, PER TUTTI I VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO MERCI, ANCHE SE INFERIORI ALLE 3.5 TONNELLATE.
TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma