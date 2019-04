Traffico Roma del 21-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 16:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE DA SPINACETO AL BIVIO PER VIA DI

VALLERANO IN DIREZIONE ROMA. L’INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 14.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA ERMANNO WOLF FERRARI AL BIVIO

CON VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA INFERNETTO.

PER IL RESTO IL TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA

PARTICOLARI DISAGI; ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE LA

CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.

RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI LUNED’ 22 APRILE VIA DEI FORI IMPERIALI è

ISOLA PEDONALE. DEVIATE LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87, 118 E N2.

IN TEMA DI LAVORI: CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E

VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI; SI TRATTA DI LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

CHIUSA ANCHE VIA TRIONFALE, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA L’OSPEDALE SAN

FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO;

LE LINEE DI BUS 907, 998 E C6 DEVIANO SU VIA EUGENIO DI MATTEI.

NEL CENTRO STORICO RICORDIAMO IL DIVIETO DI TRANSITO PER MOTIVI DI

SICUREZZA, FINO ALLE 15.00 DI DOMANI, PER TUTTI I VEICOLI ADIBITI AL

TRASPORTO MERCI, ANCHE SE INFERIORI ALLE 3.5 TONNELLATE.

