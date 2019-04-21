Traffico Roma del 21-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE PIOMBINO.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA POLENSE AL BIVIO CON VIA
LECCE NEI MARSI: CI TROVIAMO IN ZONA CASTELVERDE.
PER IL RESTO, TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE;
ANCHE LUNGO L’INERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È
SCORREVOLE.
RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI LUNEDI’ 22 APRILE VIA DEI FORI IMPERIALI È
ISOLA PEDONALE. DEVIATE LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87, 118 E N2.
IN TEMA DI LAVORI: CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E
VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; SI TRATTA DI LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
CHIUSA VIA TRIONFALE, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO
NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO;
LE LINEE DI BUS 907, 998 E C6 DEVIANO SU VIA EUGENIO DI MATTEI.
FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI LUNEDÌ 22 APRILE, PER AGEVOLARE L’AFFLUSSO
DEI FEDELI DIRETTI A SAN PIETRO, VIA DELLA CONCILIAZIONE RIMARRÀ CHIUSA AL
TRAFFICO; NON SONO PERCORRIBILI DI CONSEGUENZA E LE CORSIE LATERALI: CHIUSE
ANXHE VIA RESTICUCCI E VIA SCOSSACAVALLI. LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA
CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma