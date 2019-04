Traffico Roma del 21-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DOMENICA 21 APRILE 2019 ORE 19:20

disagi in via ostiense per un incidente altezza acilia

chiusa al traffico via trionfale verso monte mario da san filippo neri a

via fratelli gualandi per un muro pericolante

oggi e domani, lunedì di pasquetta, via dei fori imperiali è isola

pedonale, dunque cambio di percorso per le linee bus di solito in transito

ANDRANNO AVANTI FINO AL 4 MAGGIO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON

CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TRATTO FANI-TRIONFALE DIREZIONE PINETA SACCHETTI

questa sera ultime corse per le tre linee metropolitane alle 23.30. sulla

metro a chiuse le stazioni repubblica, barberini e spagna, i treni

transitano senza fermare

