Traffico Roma del 21-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INCROCIO
CON VIA ANAGNI
CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE
USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.
SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST , VERSO IL CENTRO.
IN AUMENTO IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ , IN
PARTICOLARE SI STA GIA’ IN CODA SUALLA VIA APPIA DAL BIVIO PER LA VIA DEI
LAGHI A CAPANNELLE , SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E DIREZIONE
TANGENZIALE , SULLA TANGENZIALE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SONO INIZIATI IERI I I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON
L’AVVIO DEL CANTIERE LA STRADA RESTERA’ CHIUSA FINO A VENERDI’ 24 MAGGIO
TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma