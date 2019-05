Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ ALTEZZA DEL CAVALACAVIA

DEL RACCORDO ANULARE

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE

TRA SALARIA E TRIONFALE , A SEGUIRE PER TRAFFICO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA

DELLA ROMA FIUMICINO E POI TRA IL BIVIO A24 E NOMENTANA. MENTRE IN

CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA

LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.

SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST , VERSO IL CENTRO.

IN AUMENTO IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ , IN

PARTICOLARE SI STA GIA’ IN CODA SUALLA VIA APPIA DAL BIVIO PER LA VIA DEI

LAGHI A CAPANNELLE , SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E

SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO ALL’AEROPORTO DELL’URBE E DIREZIONE

TANGENZIALE , SULLA TANGENZIALE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO DALLA

SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma