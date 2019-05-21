Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ ALTEZZA DEL CAVALACAVIA
DEL RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE
TRA SALARIA E TRIONFALE , A SEGUIRE PER TRAFFICO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA
DELLA ROMA FIUMICINO E POI TRA IL BIVIO A24 E NOMENTANA. MENTRE IN
CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA
LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA.
SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST , VERSO IL CENTRO.
IN AUMENTO IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ , IN
PARTICOLARE SI STA GIA’ IN CODA SUALLA VIA APPIA DAL BIVIO PER LA VIA DEI
LAGHI A CAPANNELLE , SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO ALL’AEROPORTO DELL’URBE E DIREZIONE
TANGENZIALE , SULLA TANGENZIALE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma