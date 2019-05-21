Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA
CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA
CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA
ESTRNA CODE PER TRAFFICO TRA PISANA E ROMA FIUMICINO
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA
DIREZIONE PONTINA.
MA TORNIAMO NELLA ZONA NORD DI ROMA , DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA VIA
SALARIA AL MOMENTO SEGNALATE DA POCO PRIMA IL RACCORDO ANULARE FINO ALLO
SVINCOLO PER FIDENE DIREZIONE TANGENZIALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA
FLAMINIA , QUI LE CODE PARTONO DAL BIVIO PER LA TIBERINA FINO A VIA DEI DUE
PONTI
SI STA IN CODA ANCHE SU TUTTO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO
E LA TANGENZIALE EST , VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA
DELL’OCEANO ATLANTICO
ANCHE SULLA VICINA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE DAL RACCORDO FINO A VIA
DEL CAPPELLACCIO, AUTO INCOLONNATE ANCHE SULLA VIA DEL MARE SEMPRE
DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ALLA STAZIONE METRO EUR MAGLIANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma