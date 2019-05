Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA

CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA

ESTRNA CODE PER TRAFFICO TRA PISANA E ROMA FIUMICINO

IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA

DIREZIONE PONTINA.

MA TORNIAMO NELLA ZONA NORD DI ROMA , DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA VIA

SALARIA AL MOMENTO SEGNALATE DA POCO PRIMA IL RACCORDO ANULARE FINO ALLO

SVINCOLO PER FIDENE DIREZIONE TANGENZIALE, SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA

FLAMINIA , QUI LE CODE PARTONO DAL BIVIO PER LA TIBERINA FINO A VIA DEI DUE

PONTI

SI STA IN CODA ANCHE SU TUTTO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO

E LA TANGENZIALE EST , VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA

DELL’OCEANO ATLANTICO

ANCHE SULLA VICINA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE DAL RACCORDO FINO A VIA

DEL CAPPELLACCIO, AUTO INCOLONNATE ANCHE SULLA VIA DEL MARE SEMPRE

DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ALLA STAZIONE METRO EUR MAGLIANA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma