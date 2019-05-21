Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE
QUESTA MATTINA IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE PENALIZZATO DA UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA
ESTERNA CON LUNGHE CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
. ALTRE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA PONTINA E TRA IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E LA TIBURTINA.
DISSFICOLTA’ SONO SEGNALATE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LO
SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO PER LA TIBURTINA ED ANCORA LE USCITE
CASILJNA E ARDEATINA
LUNGHE CODE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SULLA VIA
SALARIA DIREZIONE CENTRO DA POCO PRIMA IL RACCORDO ANULARE FINO ALLO
SVINCOLO PER FIDENE
AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA , DA LABARO FINO A VIA DEI DUE
PONTI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO
ANULARE E L’USCITA FIORENTINI VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI POI SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA MONTI TIBURTINI
ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, MA ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TROVIAMO FILE
TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA
DELL’OCEANO ATLANTICO
ANCHE SULLA VICINA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE DAL RACCORDO FINO A VIA
DEL CAPPELLACCIO, AUTO INCOLONNATE ANCHE SULLA VIA DEL MARE SEMPRE
DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ALLA STAZIONE METRO EUR MAGLIANA
DUE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO
UN SIT IN DALLE 14 ALLE 18 IN PIAZZALE DI PORTA PIA. E UN PRESIDIO DALLE
14,30 ALLE 18,30 IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma