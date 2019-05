Traffico Roma del 21-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA

MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA

TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO

RALLENTAMENTI IN VIA DI SMALTIMENTO . ALTRI RALLENTAMENTI SULLA

CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E TRA

LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO

ANCORA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO PER LA TIBURTINA ED

ANCORA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA

LUNGHE CODE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SULLA VIA

SALARIA DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO PER

FIDENE

AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA , DA LABARO FINO A VIA DEI DUE

PONTI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO

ANULARE E L’USCITA FIORENTINI VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI POI SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO A SEGUITO DI UN

INCIDENTE DA MONTI TIBURTINI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, MA ANCHE IN

CARREGGIATA OPPOSTA TROVIAMO FILE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA

DELL’OCEANO ATLANTICO

SULLA VICINA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE IN AVVICINAMENTO A VIA DEL

CAPPELLACCIO, AUTO INCOLONNATE ANCHE SULLA VIA DEL MARE SEMPRE DIREZIONE

CENTRO DAL RACCORDO ALLA STAZIONE METRO EUR MAGLIANA

DUE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO

UN SIT IN DALLE 14 ALLE 18 IN PIAZZALE DI PORTA PIA. E UN PRESIDIO DALLE

14,30 ALLE 18,30 IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO.

